Od kilku dni modelka zmaga się z problemami zdrowotnymi. Karolina Pisarek wylądowała w szpitalu, bo przez ostatnie tygodnie skarżyła się na okropne bóle głowy.

Jej mąż Roger Salla w rozmowie z Plejadą wyznał, że jej stan jest poważny a jego żona ma problemy z chodzeniem.

Teraz ona sama postanowiła zabrać głos w sprawie.

Na wstępie chciałabym wam podziękować za ogrom życzliwości i nadzieję, jaką mi dajecie. Cieszę się, że mogę się do was odezwać, bo ostatnie dni siedziałam nieruchomo i głowa mi pękała. Jeździłam z rezonansu na rezonans. Jestem po silnych lekach przeciwbólowych zmieszanych ze sterydami. Żadne leki przeciwbólowe nie działały - powiedziała.

Diagnoza, jaka została mi przedstawiona dzisiaj to powiększona przysadka mózgowa z torbielą i kwalifikuje się to do operacji. Doktor powiedział, że dopóki nie mam problemów ze wzrokiem, to nie jest rzecz natychmiastowa, którą trzeba zrobić, ale można to złagodzić tabletkami. Przez ostatnie dni nie było mi łatwo - dodała.

Czy Karolina pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami"?

Jest jeszcze temat "Tańca z gwiazdami". Jutro jest transmisja na żywo, a ja nie byłam na żadnym treningu. Tylko na jednym we wtorek, jak głowa mnie bardzo bolała. Mam wóz albo przewóz. Albo pojawię się w odcinku lub nie będzie mnie w ogóle w programie. Postaram się być. Wierzę, że będzie tylko lepiej. Na pewno nasza choreografia z Michałem zostanie zmieniona. Zapewne decyzja zostanie podjęta na ostatnią chwilę. Życzcie mi zdrowia, żebym była dalej w programie - powiedziała.