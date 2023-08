Pierwszy odcinek sezonu będzie kontynuacją ostatniego odcinka sezonu czternastego, w którym Olgierd (Arkadiusz Krygier) i Krystian (Tomasz Skrzypniak) byli na tropie seryjnego mordercy, który porywał i więził kobiety. Trwają gorączkowe poszukiwania! To dramatyczna walka z czasem. W trakcie śledztwa okazuje się, że okrutny sprawca zaplanował wszystko co do najmniejszego szczegółu, ale tym razem nie działa sam. Tropy prowadzą do bezwzględnych handlarzy ludźmi. Czy Olgierdowi uda się uratować którąkolwiek z porwanych? A może kolejne kobiety dołączą do długiej listy ofiar seryjnego mordercy?

Reklama

Jak zawsze więc widzowie serialu mogą oczekiwać nagłych zwrotów akcji, silnych emocji, głębokich wzruszeń oraz widowiskowych strzelanin, bójek i spektakularnych pościgów.

Reklama

Oprócz pracy funkcjonariuszy na komendzie, fani "Gliniarzy" będą mogli śledzić życie prywatne detektywów, które nie zawsze jest usłane różami. Pojawia się Daria (Monika Markowc) - biologiczna matka adoptowanego syna Natalii (Ewelina Ruckgaber). Kobieta wprowadza wiele zamieszania, które o mało nie doprowadza do tragedii. Dowiemy się również, co słychać i jak radzi sobie po służbie Olga Lipska (Natalia Brudniak).

Partnerka Adama Bogusza (Aleksander Mackiewicz) zostaje wyrzucona z mieszkania, które wynajmowała. Postawiona pod ścianą nocuje na komendzie, co ściąga na nią uwagę inspektora Zarębskiego (Dariusz Dłużewski) oraz Bogusza, który oferuje jej pomoc. Czy Olga zdecyduje się przyjąć pomocną dłoń swojego partnera? Z kolei Krystian (Tomasz Skrzypniak) będzie musiał uporać się z traumą po śmierci ojca. To jednak nie wszystko, bo w jego życiu pojawi się przyrodni brat, którego przeszłość przyciągnie za sobą nowe kłopoty w życiu detektywa. Natomiast Kuba (Piotr Mróz) spotyka się z byłą policyjną informatorką, Patrycją (Magdalena Turowska). Co z tego wyniknie?

Reklama

Nowy sezon "Gliniarzy" to jednak przede wszystkim powrót dobrze znanych i lubianych bohaterów: Ewelina Ruckgaber, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Tomasz Skrzypniak, Aleksander Mackiewicz, Natalia Brudniak, Monika Miller, Helena Chorzelska, Dariusz Dłużewski, Zbigniew Kozłowski, Oliwia Bieniuk, Przemysław Saleta, Lea Olesiak, Łukasz Strzałka, Radosław Rutkowski, Magdalena Soczawa, Robert Szewczyk, Bartosz Winiarski, Michał Głowacki i Aleksandra Fronczak.

Producentem "Gliniarzy" jest Outset Films. Nowy sezon serialu liczy 60 odcinków.

Nowe odcinki serialu "Gliniarze" od 4 września, od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 w Polsacie!