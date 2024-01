Paula T. to fotomodelka, która zyskała celebrycką sławę dzięki udziałowi w teledysku Donatana i Cleo do utworu "My Słowianie", a także występowi na Eurowizji, gdzie jako skąpo ubrana Słowianka ubijała masło podczas występu. Jak wynika z potwierdzonych już doniesień, prokuratura przedstawiła Pauli T. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

"Słowianka Donatana" z zarzutami prokuratorskimi

Po występach w roli skąpo odzianej Słowianki ubijającej masło, Paula T. zaczęła pojawiać się na okładkach kolorowych magazynów, pracowała także przy pokazach mody. Jak teraz donosi serwis Kozaczek, od kwietnia 2023 r. pozaartystycznej działalności Pauli przyglądała się prokuratura. Wedle doniesień serwisu, Paula T. miała już usłyszeć prokuratorski zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

"Zarzuty dotyczą okresu 2012 r. i związane są z braniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i działaniem w imieniu podmiotu, który miał zajmować się handlem wyrobami stalowymi i żelazomolibdenem, a czemu towarzyszyło wystawienie nierzetelnych faktur VAT dokumentujących powyższy proceder" — potwierdziła informacje rzeczniczka gliwickiej prokuratury Joanna Smorczewska.

Paula T. nie komentuje

Do tego może dojść zarzut poświadczanie nieprawdy, posługiwanie się dokumentem, poświadczającym nieprawdę oraz zarzut o oszustwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

"Słowianka Donatana" poproszona o komentarz do sprawy przez serwis Pudelek odpowiedziała krótko: — Ze względu na dobro moich dzieci nie skomentuję tego. Przepraszam i proszę o wyrozumiałość — powiedziała Paula T.

Pauli T. z powodu powyższych oskarżeń może grozić kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.