Marcin Meller wraca na platformę YouTube ze swoim programem "Drugie śniadanie Mellera", dołączy także do zespołu tworzącego Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego, ustalił nieoficjalnie portal Wirtualnemedia.pl. Z kanałem ma się związać także najbardziej znany polski spekulant giełdowy Rafał Zaorski.

Kanał Zero. "Chcemy żyć tym, czym żyje Polska"

Nowy projekt dziennikarza sportowego jeszcze nie ruszył, a już wywołał w mediach prawdziwą burzę. Stanowski opublikował na nim jak dotąd zaledwie jeden filmik, w którym wytłumaczył, czym będzie Kanał Zero i od razu zebrał 481 tys. subskrypcji

"Kanał ma być hubem, który scala osobowości, autorytety z poważnych dziedzin życia. To plan na coś dużego. Nie 3-4 filmy tygodniowo, a dziennie. Słowo "zero" ma być spoiwem, łączyć wszystko na tym kanale. Pasmo poranne będzie, to oczywiste. Wesołe, sympatyczne. Będzie też pasmo wieczorne z fajnymi rozmowami, odświeżonymi, tego też wszyscy się spodziewają" – opowiadał Krzysztof Stanowski na pierwszym nagraniu opublikowanym na Kanale Zero. "Chcemy trzymać ręce na pulsie i żyć tym, czym żyje Polska" - dodał.

Jak informują Wirtualnemedia.pl, do Kanału Zero dołączyli już Monika Wądołowska, Robert Mazurek, Kamil Gapiński i Przemysław Rudzki, znani z Kanału Sportowego.

Meller i Zaorski dołączają do Stanowskiego

Ostatnio portal podał, że do Stanowskiego dołączy również dziennikarz Marcin Meller, który wraz z końcem pierwszego sezonu programu "Drugie śniadanie Mellera" zawiesił swój autorski program na platformie YouTube. Dziennikarz tłumaczył, że chce poświęcić się pisaniu książki.

"Niestety doba ma tylko 24h, a ja mam drugą powieść do napisania. Więc plan jest taki: kończę nową powieść, co zajmie mi parę miesięcy, co jakiś czas będę wrzucał jakąś rozmowę na kanał, by nie obumarł, ale do Śniadania jako takiego wrócę, kiedy wyślę gotowy tekst do wydawnictwa" - napisał Marcin Meller na Facebooku.

Jak podają Wirtualnemedia.pl, audycja powraca, a "Drugie śniadanie Mellera" ma ukazywać się w co drugą niedzielę o godzinie 13:00.

Do Kanału Zero ma także dołączyć inwestor Rafał Zaorski. To właśnie w jednym z apartamentów Zaorskiego nagrywany był pierwszy i jak dotąd jedyny film Kanału Zero.

Zarówno Meller, jak i Zaorski byli gośćmi Hejt Parku na Kanale Sportowym, gdy program ten prowadził Krzysztof Stanowski. Obaj panowie nie chcieli jednak potwierdzić portalowi współpracy w ramach Kanału Zero.