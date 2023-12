O dziennikarzu sportowym zrobiło się głośno za sprawą jego materiałów poświęconych Natalii Janoszek. Ostatnio Krzysztof Stanowski ostro przejechał się także po Jakubie Rzeźniczaku. W jakich warunkach odpoczywa po codziennych trudach?

Krzysztof Stanowski ma prywatne boisko

Stanowski, który na swoich kanałach na platformie YouTube często prześwietla życie celebrytów, sam wraz z rodziną postanowił osiąść z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Jak wygląda jego rezydencja i okolica wiemy z ujęć, którymi Krzysztof Stanowski czasami raczy swych fanów w mediach społecznościowych.

Przestronny dom dziennikarza otoczony jest pięknym i rozległym lasem . Ogromne wrażenie robi boisko, na którym można rozgrywać mecze z prawdziwego zdarzenia.

We wnętrzach dominują spokojne, naturalne barwy, biel i drewno. Jak na prawdziwego kibica i eksperta przystało, w domu nie brakuje miejsc ani do treningu, ani do wspólnego kibicowania.

Ciepło rodzinne w piętrowym domu zapewnia nowoczesny kominek, nie zabrakło też rzucających się w oczy elementów wystroju, jak chociażby oryginalny żyrandol czy stolik z rzeźbionymi surykatkami.

Rodzina i przyjaciele Stanowskiego mogą także odpocząć na przestronnym tarasie, w altanie, czy ogrodzie z miejscem do grillowania.

Stanowski po ogrodzie może jeździć kosiarką

Zdecydowanie częściej Krzysztof Stanowski publikuje zdjęcia ze swojego ogrodu, po którym może jeździć kosiarką.

Po pracy dziennikarz i jego rodzina mogą odpocząć na leżakach czy na hamaku rozpiętym wśród pięknych drzew otaczających rezydencję Stanowskiego.

Swego czasu Krzysztof Stanowski pochwalił się też wspólnym z przyjaciółmi grillowaniem i przygotowaniami do świąt.