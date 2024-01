Krzysztof Stanowski wybrał się do USA. Zabiera się za nakręcenie filmu o Caroline Derpienski. Celebrytka przyjęła go z otwartymi ramionami. Poszli nawet na drinka? Czy Krzysztof Stanowski pozna słynnego Jacka?

Wszyscy się zastanawiają, co z tego wyjdzie. Czy dollarsowa królowa przetrwa weryfikację czy może okaże się fejkową queen? Jak obstawiacie? - napisał Krzysztof Stanowski pod postem ze zdjęciem, na którym pozuje z Caroline Derpienski.

Krzysztof Stanowski był jednym z prowadzących Kanał Sportowy. W ub.r. zdobył wielką popularność dzięki śledztwu ws. Natalii Janoszek. Dziennikarz zarzucił aktorce, że zmyśliła karierę w Bollywood. Internauci z wypiekami na twarzy śledzili show-biznesowe śledztwo, a Krzysztof Stanowski publikował kolejne nagrania o celebrytce. Natalia Janoszek zapowiedziała, że zamierza go pozwać, a Stanowski odszedł z Kanału Sportowego i założył Kanał Zero. Ma nowy plan, związany z medialną karierą Caroline Derpienski.

Karolina z Białegostoku czy Caroline z Miami?

Caroline Derpienski szturmem zdobyła polski show-biznes w 2023 r. Niestety celebrytka szybko spotkała się z krytyką i zarzucono jej fałszowanie okładek czasopism i kupowanie followersów na Instagramie. To nie przeszkodziło jej w udzielaniu kolejnych wywiadów i wystąpieniu w programie Kuby Wojewódzkiego.

Pochodząca z Białegostoku mieszkanka Miami to bez wątpienia bardzo barwna postać. Ze swadą opowiada o swoim bogactwie, głowie do interesów, karierze w USA i bajecznie zasobnym kochanku. Bywa, organizuje pokazy mody, itp. Wdaje się też w kolejne medialne awantury, m.in. z Katarzyną Nosowską czy Anetą Glam.

Karoliną byłam, kiedy miałam 0 zł na koncie i mieszkałam w Białymstoku. Ale kiedy moja noga przekroczyła próg Miami, stałam się Caroline - powiedziała w jednym z wywiadów.

Krzysztof Stanowski ma nowy cel

Nowa postać w show-biznesie nie umknęła uwadze Stanowskiego. Robi dokładnie to samo, co ja w Indiach: trolluje. Dobrze się bawi i trolluje- napisał w lipcu na X, nawiązując do swojej wycieczki do Indii, podczas której nakręcił film o Natalii Janoszek pt. "Bollywoodzkie zero".

Teraz Krzysztof Stanowski postanowił przyjrzeć się błyskotliwej karierze Caroline Derpienski. Internauci obawiają się jednak, że nie będzie tak obiektywny jak w przypadku Natalii Janoszek, bo wygląda na to, że dogaduje się z Caroline.

Internauci mają obawy

Z pewnością będzie bardzo obiektywnie, skoro zaczynasz "śledztwo" od drinkowania z nią…”, „Ciekawi nas prawda!”, „Z Natalią Janoszek nie było drinków i została oblana pomyjami… więc myślę, że w tym przypadku będzie inaczej” - napisali internauci pod postem ze zdjęciem Stanowskiego z Derpienski.