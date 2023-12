W piątkowym wydaniu Tomasz Wolny i Ida Nowakowska złożyli widzom świąteczne życzenia i się pożegnali. W tym roku nie poprowadzą już razem programu. Teraz prezenter poinformował, że wraz z rodziną wyjeżdża z Polski.

Tomasz Wolny rusza w świat. "Bo obietnic trzeba dotrzymywać"

Prezenter z widzami pożegnał się w już w piątek w "Pytaniu na śniadanie". Wspólnie z Idą Nowakowską zapowiedzieli, że w tym roku nie zobaczymy ich już w "śniadaniówce".

- My udajemy się na krótki urlop. [...] W trasę, wychodząc w założenia, że co jest najcenniejszego w życiu? Relacje! Tylko w to warto inwestować, bo tak naprawdę to jest wszystko. Mówimy państwu: do szybkiego kolejnego zobaczenia – pożegnali się z widzami.

Tomasz Wolny zdradził teraz w mediach społecznościowych, że wraz z całą rodziną wyrusza w świat. W podróży towarzyszyć mu będą żona Agata Tomaszewska-Wolna, dziennikarka TVN24 oraz ich dzieci: córki Zosia i Halszka oraz syn Tymon.

"Bo obietnic trzeba dotrzymywać, marzenia nie tylko mieć, ale je spełniać, a to w co naprawdę warto inwestować - to rodzina" – zaczął swój wpis na Instagramie Tomasz Wolny.

"Z Agatą Tomaszewską-Wolną obiecaliśmy naszym dzieciom jeszcze w pandemii, gdy świat się zaryglował, zatrzymał i pogrążył w strachu… że, po pierwsze, wszystko będzie dobrze. Po drugie daliśmy słowo, że GDY TYLKO ten świat się otworzy, to im go pokażemy! Okazało się, że to »GDY TYLKO« oznacza laaaata! Planowania, oszczędzania, wyrzeczeń, zbierania i parę miesięcy przygotowań, których pewnie trzeba by było poczynić więcej, ale w myśl zasady, że prawdziwa przygoda zaczyna się tam, gdzie kończy się plan — ruszamy" — tłumaczy gospodarz "Pytania na śniadanie".

Tomasz Wolny żegna się też z mediami

Najwyraźniej po latach oczekiwań i "wyrzeczeń" ich głód przygody jest wielki, albowiem podróż zaplanowali na niemal 80 dni. Fani prezentera nie mają jednak co liczyć na gorące relacje z podróży.

"Bez postów, zdjęć, filmów czy innych internetowych, wirtualnych relacji. Tylko relacja realna i prawdziwa więź, namacalne, bycie tu i teraz, naprawdę, bez filtra, razem. Tak brzmi nasz plan… nie tylko na najbliższe 80 dni. Bo Mama i Tata dotrzymują słowa — napisał Tomasz Wolny.

Gospodarz "Pytania na śniadanie" zapewnił przy tym, że "wracają na bank za niemal 80 dni"

"Anioły z Wami lecą, szerokiej drogi! Ściskamy Was!" — napisała w komentarzu partnerka Wolnego z programu Ida Nowakowska.