Zmiany w TVP zbliżają się nieuchronnie. Na pewno wiele osób, które były twarzami publicznego nadawcy, może pożegnać się z pracą. Czy przetasowania personalne dotkną "Pytania na śniadanie"? Widzowie porannego programu TVP2 mogli zauważyć nieoficjalne doniesienia, że jeden z prowadzących znika ze śniadaniówki. Chodzi o Tomasza Wolnego. Okazuje się jednak, że prezenter udaje się na urlop.

— Chcielibyśmy skorzystać z okazji i życzyć wszystkiego dobrego, bo już się nie zobaczymy tu w "Pytaniu na śniadanie" przed świętami— powiedziała Ida Nowakowska na koniec piątkowego wydania "Pytania na śniadanie".

Co Ida Nowakowska i Tomasz Wolny powiedzieli na zakończenie programu?

My udajemy się na krótki urlop. (...) W trasę, wychodząc w założenia, że co jest najcenniejszego w życiu? Relacje! Tylko w to warto inwestować, bo tak naprawdę to jest wszystko. Mówimy państwu: do szybkiego kolejnego zobaczenia- powiedzieli prezenterzy.

Jak podają media, Tomasz Wolny wybiera się z żoną na długie wakacje. Chcą w tym czasie odwiedzić miejsca, o których zwiedzeniu zawsze marzyli. Obok Idy Nowakowskiej ma się pojawić w śniadaniowym programie TVP nowy telewizyjny partner.