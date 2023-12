PiS broni TVP i protestuje, internauci reagują. MEMY o obronie mediów narodowych

Sejm przegłosował we wtorek uchwałę "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Posłowie wzywają w niej "wszystkie organy państwa" do niezwłocznej naprawy sytuacji w TVP. TVP się broni, trwają organizowane tam protesty. Mateusz Morawiecki wraz z innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości włączył się w akcję protestacyjną przeciwko próbie bezprawnego przejęcia mediów publicznych przez nowy rząd. "Koalicja "ośmiu gwiazdek" chce zmonopolizować rynek medialny. My nie chcemy takiego monopolu, jaki był w PRL. Nie pozwólmy na to, trzeba bronić niezależnych mediów" – powiedział były premier. A internauci obserwują sytuację i robią memy. Jak widzą sytuację w mediach publicznych?