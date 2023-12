Jarosław Kret w Telewizji Polskiej pracował przez 16 lat. Pod koniec 2019 r. przeszedł do Polsatu, z którym właśnie się żegna. Podobno w pośpiechu, by jak najszybciej powrócić do TVP.

Jarosław Kret odchodzi z Polsatu

Jarosław Kret z końcem roku przestanie być prezenterem pogody w Telewizji Polsat, ustalił nieoficjalnie "Presserwis". Prezenter pogody potwierdził te doniesienia. Już teraz w głównym wydaniu "Wydarzeń", a także w prognozach pogody nadawanych z terenu zastąpiła go Klaudia Kroczek, dotychczas związana z kanałem "Wydarzenia 24".

Niewykluczone, że Jarosław Kret wróci do TVP. Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, Polsat wyraził zgodę na szybsze odejście Kreta, by ten mógł jak najszybciej powrócić do Telewizji Polskiej. Możliwe, że pogodynek pojawi się na wizji jeszcze pod koniec roku lub na początku przyszłego roku.

Jarosław Kret. Dziennikarz, podróżnik, celebryta

Jarosław Kret karierę medialną rozpoczął w 1992 r. jako dziennikarz w lokalnych gazetach warszawskich. Pracował w prywatnej stacji telewizyjnej Nowa Telewizja Warszawa, jako prezenter i reporter Teleexpressu w TVP1, prowadził także autorskie programy telewizyjne, m.in. "Klub Podróżników"

Od 2002 r. jest prezenterem prognozy pogody. W latach 2002–2016 był związany z TVP, w grudniu 2019 r. przeszedł do telewizji Polsat. Jarosław Kret był też autorem artykułów i fotoreportaży w National Geographic Polska, a także prowadzącym telewizyjnych programów podróżnych, m.in. "Planeta według Kreta".

Był uczestnikiem programów rozrywkowych "Gwiazdy tańczą na lodzie", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" oraz "Agent – Gwiazdy". Prywatnie związany był m.in. z dziennikarkami Edytą Mikołajczyk, Agatą Młynarską i Beatą Tadlą.