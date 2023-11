28-letni aktor Maciej Musiał intensywnie gra. Dzięki trudom codziennego życia i zaangażowaniu osiągnął znaczne sukcesy finansowe, które umożliwiły mu kupno własnego mieszkania. Aktor ostatnio pokazał swoje cztery kąty przed kamerami programu "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedział fascynującą historię tego miejsca. Mieszkanie miało wcześniej innego i bardzo wyjątkowego właściciela.

Jak mieszka Maciej Musiał?

Maciej Musiał zawsze otwarcie mówił o swojej silnej więzi z dziadkiem. W październiku 2022 roku po śmierci kpt. Mariana Markiewicza aktor dodał wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Teraz gwiazdor serialu "Rodzinka.pl" wspomniał o nim podczas udziału w programie "Dzień dobry TVN", prezentując jednocześnie swoje mieszkanie, które znajduje się na warszawskim Śródmieściu, tuż przy Teatrze Narodowym.

Za oknem mieszkania Macieja Musiała można zauważyć biało-czerwoną flagę, którą aktor przejął po ukochanym dziadku.

Czasami wieszam ukraińską flagę, bo dużo osób z Ukrainy pracuje tu na dole. Kilka osób mieszka w tym budynku, uważam, że trzeba ich wspierać - powiedział aktor.

W prezentowanym przez TVN materiale można było zaobserwować minimalistyczną kuchnię Maćka Musiała, z której roztacza się widok na stolicę. Aktor pokazał również przestronny salon, w którym znajduje się między innymi wygodna kanapa, pianino oraz dzieła sztuki. Oprócz tego w mieszkaniu Macieja Musiała znajdują się przedmioty o szczególnym znaczeniu, które niosą ze sobą ważne wspomnienia z istotnych momentów z jego życia.

W DOMU Macieja Musiała nie brakuje pamiątek po dziadku. Można zauważyć nie tylko zdjęcia, ale też między innymi opaskę Armii Krajowej, która należała do Mariana Markiewicza.

Całe życie marzył, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Myślę, że w tej swojej trajektorii życia aktorskiej, ale też jako osoby z jakimiś zasięgami, mogę o tym wszystkim opowiedzieć i odegrać jakąś rolę. To dla mnie bardzo wzruszające - podsumował Maciej Musiał.

To do niego wcześniej należało mieszkanie Macieja Musiała

Okazuje się, że wcześniej mieszkanie aktora należało do znanego śpiewaka operowego - Bernarda Ładysza.

To mieszkanie, w którym jesteśmy, to jest byłe mieszkanie Bernarda Ładysza, jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych w historii. Śpiewał na urodzinach Picassa, Penderecki komponował pierwsze koncerty, żeby on je śpiewał, absolutna gwiazda. Pracował tutaj w Teatrze Wielkim i był kolegą mojego dziadka z Wilna - opowiadał Maciej Musiał w programie "Dzień dobry TVN".