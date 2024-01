W 2016 roku media obiegły zdjęcia Kingi Dudy i Macieja Musiała, które wywołały spore zamieszanie. Natychmiast zaczęto zastanawiać się, czy coś jest na rzeczy. Pojawiły się nawet informacje, że dla córki prezydenta Maciej Musiał przeprowadził się do Krakowa.

Maciej Musiał wielokrotnie dementował plotki o romansie z Kingą Dudą. Zapewniał, że są tylko znajomymi, którzy poznali się przez wspólnych przyjaciół na imprezie. Jak było naprawdę?

Musiał o znajomości z Kingą Dudą: Stwierdziłem, że zaczepię ją na Facebooku

Maciej Musiał w rozmowie z Wersow zdradził, że znajomość z Kingą Dudą zaczęła się od niewinnej zaczepki na Facebooku. Córka Andrzeja Dudy długo na nią nie reagowała, jednak w końcu się przełamała.

Wszystko się zaczęło od tego, że w wieczór wyborczy, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory, zobaczyłem informację, że ma córkę w moim wieku. Stwierdziłem, że zaczepię ją na Facebooku. Ona mnie nie odczepiała, ale po jakimś czasie chyba to zrobiła. Takie głupotki – powiedział aktor.

Wspólna impreza Macieja Musiała i Kingi Dudy

Kinga Duda i Maciej Musiał spotkali się na imprezie zorganizowanej przez wspólnego znajomego.

Okazało się, że mieliśmy wspólnego kolegę, który robił imprezę. Ona przyszła i tam się poznaliśmy. Trochę porozmawialiśmy i była później taka sytuacja, że poszliśmy nad Wisłę do baru i dwóch pijanych gości szło przed nami. Jeden drugiego popchnął i leciał na nią. Zasłoniłem ją, odbiłem tego gościa i powiedziałem jej: właśnie uratowałem ci życie. Podziękowała — opowiadał aktor podczas rozmowy z Wersow.

Zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego

Kinga Duda potem zabrała Macieja Musiała na wycieczkę po Pałacu Prezydenckim. Ciągu dalszego znajomości jednak nie było.

Tamtego wieczoru obiecała, że mnie oprowadzi po Pałacu Prezydenckim. Spotkaliśmy się, pokazała mi pałac i zrobili nam zdjęcia. To one później sprawiły, że została do tego dopisana cała historia. Zdarzało nam się wymieniać SMS-y, ale jak poznajesz kogoś i zaczynają ci robić zdjęcia, to wybija cię to ze strefy komfortu — podsumował.