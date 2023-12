Adam Woronowicz ma teraz świetny aktorsko czas. Z powodzeniem wcielił się w komediową rolę w 3. sezonie serialu "The Office PL" i w mroczną postać w 3. sezonie "Skazanej".

Adam Woronowicz: Mamy do czynienia z epatowaniem przemocą

Aktor dołączył do obsady cieszącego się dużą popularnością serialu "Skazana" w drugim sezonie. Początkowo był bardzo zadowolony, bo sam lubił ten serial, ale szybko jego entuzjazm opadł. Wszystko przez to, że grany przez Woronowicza bohater, dyrektor zakładu karnego Sylwester Hepner, to człowiek pozbawiony ludzkich uczuć, podły, cyniczny, a przy tym agresywny. W serialu Hepner stosuje przemoc nawet wobec kobiet.

– W trakcie realizacji zdjęć okazało się, że jestem strasznie zły. Naprawdę było grubo i zaczęło to do mnie docierać w miarę grania. Bo co innego, jak sobie czytamy te scenariusze, a co innego, jak wchodzi człowiek na plan i ma do odegrania jakąś scenę, która jest megaprzemocowa, no i w sumie wtedy uginają się nogi, bo mamy do czynienia z epatowaniem przemocą – mówił aktor w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.

Przemoc się "fajnie sprzedaje"?

Adam Woronowicz w wywiadzie podkreśla, że na ekranie jest naprawdę sporo przemocy. Zwraca przy tym uwagę na ważny problem. Czy aby my sami, widzowie, nie lubimy po prostu przemocy?

- Tej przemocy było bardzo dużo, i werbalnej, i fizycznej. No i taka była moja refleksja. Jako aktor nie czułem się z tym komfortowo, gdzieś w sobie miałem z tym problem i zastanawiałem się, czy my przypadkiem nie robimy tego wyłącznie dlatego, że to się fajnie sprzedaje, ludzie lubią to oglądać. A w sumie jest to przemoc, jeszcze faceta w stosunku do kobiet – podkreślił Adam Woronowicz.

Profesjonalni aktorzy potrafią na szczęście rozładować napięcie i pozbyć się odium ciążącego na odgrywanych przez nich rolach.

– My się bardzo dużo śmiejemy, dużo rozmawiamy, dużo żartujemy i to jest nasz wentyl. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że to są tylko nasze role i dzięki temu utrzymujemy w tym wszystkim nasze zdrowie psychiczne– podsumował Woronowicz.

Nowe odcinki 3. sezonu serialu "Skazana" udostępniane są na Player.pl w każdy piątek.