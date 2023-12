Wielu chciałoby zajrzeć do wnętrz domów światowych gwiazd, przekonać się, czy sypiają na atłasach i mają złote krany przy umywalkach. Poniżej znajdziecie te, które zyskały największą rzeszę fanów na Instagramie. Podane liczby polubień odzwierciedlają stan w momencie tworzenia tego rankingu i oczywiście mogą się zmienić.

Rezydencja Justina Biebera, Beverly Hills, Kalifornia: 1,017 mln

Justin Bieber jest najwyraźniej miłośnikiem designu. Nawet piwniczka z winami w rezydencji kanadyjskiego piosenkarza w Beverly Hills (sprzedanej za 7,9 mln dolarów) ozdobiona była wyrafinowaną tapetą z Martyniki, podobną do słynnych dekoracji zdobiących ściany hotelu Beverly Hills. Kultowy wzór liścia bananowca w pięciu różnych opcjach kolorystycznych jest również dostępny w normalnej sprzedaży. Teoretycznie więc każdy może sobie sprawić dekorację taką, jak Justin Bieber. Rezydencja Justina Biebera zdobyła jak dotąd ponad 1,017 mln polubień.

Apartament Gigi Hadid, Nowy Jork, USA: 2,170 mln

W Internecie zawrzało, kiedy Gigi Hadid opublikowała zdjęcia wnętrz swojego nowojorskiego mieszkania. Głównie ze względu na wyjątkowe szafki kuchenne robione na zamówienie. Hadid współpracowała ze znanym architektem Gordonem Kahnem nad wystrojem, na który składa się także m.in. z kwadratowa sofa segmentowa Missoni, poduszki Jeana Paula Gaultiera i grafiki Austyna Weinera. Gigi Hadid podzieliła się z fanami także zdjęciami z innego domu, w którym często spędza czas – z rodzinnej rezydencji w Pensylwanii, w której wzrok przykuwa różowy odtwarzacz VHS w pokoju dziecinnym jej córeczki. Apartament amerykańskiej modelki zdobył jak dotąd ponad 2,170 mln polubień.

Dom Kendall Jenner, Los Angeles, Kalifornia: 4,080 mln

Rezydencja supermodelki Kendall Jenner jest tak zjawiskowa, że aż trafiła na okładkę magazynu Architectural Digest z września 2020 r. Wnętrza domu z powodzeniem łączą rustykalne i nowoczesne elementy, takie jak mosiężna wanna i perski dywan w łazience lub trudna do przeoczenia rzeźba ścienna Jamesa Turrella, ozdobiona światłami LED. Kendall Jenner opublikowała też na Instagramie zdjęcia swojej sypialni, podwórka i przedpokoju. Apartament super modelki zdobył jak dotąd ponad 4,080 mln polubień.

Dom Seleny Gomez, Encino, Kalifornia: 5,694 mln

Wiosną 2020 r. Selena Gomez wydała 4,9 mln dolarów na dom w Encino w Kalifornii, który kiedyś należał do słynnego muzyka Toma Petty'ego. Zaledwie kilka miesięcy później pokazała jego wnętrza swoim fanom na Instagramie i szybko zgromadziła ponad 5 mln polubień. W tym przypadku również niemal każdy może nabyć jedną z dekoracji. To tapeta House of Hackney Paradisa w ręcznie malowanymi motywami papug i liści. Krzesła obite aksamitem też gdzieś pewnie znajdziecie. Apartament piosenkarki i aktorki zdobył jak dotąd ponad 5,694 mln polubień.

Dom Cristiano Ronaldo, Madera, Portugalia: 9,265 mln

Na pierwszym miejscu w rankingu znalazł się król boiska i król Instagrama. Cristiano Ronaldo, jeden z najsłynniejszych sportowców na świecie, posiada wiele domów na całym świecie (w tym apartament w Trump Tower na Manhattanie), ale najpopularniejszym wśród fanów na Instagramie jest dom na Maderze w Portugalii. Piłkarz mieszka w nim razem ze swoją partnerką Georginą Rodríguez i czwórką dzieci. Podczas najgorszego okresu pandemii COVID-19 sześcioosobowa rodzina spędziła tu większość 2020 r., a fani piłkarza mogli wówczas rzucić okiem na dom Ronaldo.. Dom piłkarza zdobył jak dotąd ponad 9,265 mln polubień.