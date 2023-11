Prof. Jerzy Bralczyk to jeden z najpopularniejszych w Polsce językoznawców, który wie, co i jak powiedzieć. Profesor i jego żona zaprosili ekipę "Dzień dobry TVN" do domu. Psycholożka Lucyna Kirwil i prof. Bralczyk mieszkają otoczeni książkami w pięknych stylowych wnętrzach. Lucyna Kirwil zdradziła, czy jest zazdrosna o męża i czy uważa go za amanta.

Jerzy Bralczyk cały czas jest bardzo aktywny zawodowo. Pracuje na uczelni, pisze książki, jeździ po Polsce i opowiada o języku polskim. – Ja nawet lubię nic nie robić, ale przeszkadza mi to, że nic nie robię podczas nicnierobienia– powiedział profesor. Nawet podjąłem etatową pracę ostatnio, na jednej uczelni. Taką, która może przypomnieć mi lata trochę młodsze. Czasem myślę, jak to było pięknie, jak się miało 70 lat – powiedział profesor. Reklama Lucyna Kirwil jest psycholożką, profesor Bralczyk mówi więc, żona wie, co dla człowieka jest dobre, a on w wielu sprawach jej ufa. W domu u Lucyny Kirwil i prof. Bralczyka jest mnóstwo książek. Bogaty księgozbiór zajmuje wiele pomieszczeń. Profesor ma m.in. ok. 300 różnych wydań "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Reklama

Czy prof. Jerzy Bralczyk jest amantem?

Lucyna Kirwil zapytana, czy uważa, że jest mąż jest amantem, odpowiedziała: – Oczywiście. Trzeba zobaczyć, jak jest w miejscach publicznych. To nie są wianuszki, to są wieńce kobiet, które za nim biegną, otaczają, mają pytania, uśmiechy, miodek, prezenty. Dodała, że zazdrość może w niej budzić raczej Anna Karenina, bo mąż poświęca bohaterce Tołstoja wiele czasu. Co sprawia, że prof. Bralczyk mam powodzenie? – Moje powodzenie, jeśli je mam, to zawdzięczam także temu, że jestem sympatyczny, a jestem sympatyczny, bo jestem niski i gruby – powiedział z uśmiechem Jerzy Bralczyk. Lucyna Kirwil jest drugą żoną Jerzego Bralczyka. Są ze sobą już od 40 lat. Poznali się przed laty przypadkiem, w poczekalni na dworcu. Zaczęli rozmawiać i okazało się, że mają mnóstwo wspólnych tematów.

Prof. Jerzy Bralczyk to językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy. Członek m.in. Rady Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Napisał wiele książek, m.in.: „O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych", Warszawa 1984, „Przestrogi i porady językowe dla dziennikarzy", Warszawa 1984, „Język na sprzedaż", Warszawa 1996, „Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka", Warszawa 2001, „O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych", 2004. W latach 2001 – 2007 prowadził w TVP Polonia popularny program „Mówi się".

Beata Zatońska