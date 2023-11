Maria Dębska i Marcin Bosak przybyli ostatnio podziwiać pokaz mody najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego. Aktorka pochwaliła się już w mediach społecznościowych zdjęciem, które zrobiono jej ze znanym aktorem. Nie jest to Bosak.

Maria Dębska i Marcin Bosak na pokazie mody

Aktorska para pobrała się w 2020 r., jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Maria Dębska i Marcin Bosak rozstali się niespodziewanie dwa lata później. W jednym z wywiadów Dębska zdradziła, że bardzo to przeżyła, szukała nawet pomocy na terapii.

- [Towarzyszyło mi] echo wychowania, żeby za wszelką cenę wytrzymać i zacisnąć zęby — co robiłam przez wiele lat, nie tylko w przenośni — zdradziła aktorka w rozmowie z Magdą Mołek. — Zaciskałam zęby w nocy, bardzo mocno i w wielu sytuacjach, żeby zdusić to, otrzeć łzy w kuchni i wrócić uśmiechniętą — dodała.

Po roku od oficjalnego rozstania para pojawiła się na tym samym pokazie mody.

Maria Dębska na zdjęciu z Piotrem Stramowskim

W tłumie gwiazd, a na pokazie zjawili się m.in. Helena Englert, Monika Olejnik, Lara Gessler, Piotr Stramowski, Martyna Kaczmarek, czy Ralph Kamiński, wzrok przyciągała szczególnie Dębska. Aktorka w staniku w panterkę eksponującym biust i spodniach z szerokimi nogawkami sama wyglądała, jakby przed chwilą zeszła z wybiegu.

Zarówno Dębska, jak i Bosak pochwalili się już relacjami z pokazu na swoich mediach społecznościowych. Marcin Bosak ma m.in. zdjęcie z bohaterem wieczoru, projektantem Mariuszem Przybylski.

Maria Dębska z kolei pochwaliła się na InsataStory zdjęciem, które zrobiono jej z Piotrem Stramowskim.

"Cześć sąsiedzie" – napisała na zdjęciu.

Zapewne po to, by uciąć ewentualne plotki o romansie, podobne do tych, które pojawiły się, kiedy Dębską sfotografowano z piosenkarzem Dawidem Podsiadło.