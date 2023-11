Kuba Kowalski zawodowo podążył śladami sławnego ojca, pracuje jako reżyser teatralny. Władysław Kowalki zmarł 29 października 2017 r. Przed śmiercią, w 2013 r. zdążył wraz ze swoim synek wziąć udział w akcji "Rodzice, odważcie się mówić" Kampanii Przeciw Homofobii. Na plakatach widniał m.in. napis: Władysław, ojciec geja – Syn nauczył mnie, jak ważne jest być sobą.

Syn Władysława Kowalskiego wziął ślub z partnerem za granicą. Teraz walczy w sądzie

Syn Wladysława Kowalskiego podzielił się właśnie w mediach społecznościowych ważną informacją. Okazuje się, że Kuba rok temu wziął w Holandii ślub ze swoim partnerem, także Kubą.

"Jakoś w zeszłym roku wzięliśmy z Kubą ślub – mieszkaliśmy wtedy jeszcze w Amsterdamie, ale wiedzieliśmy już, że wracamy do Polski" – napisał na swoim profilu na Instagramie syn Władysława Kowalskiego.

"Mam do instytucji małżeństwa stosunek ambiwalentny, któregoś dnia stwierdziliśmy po prostu, że skoro wracamy do Polski, a tam nie wolno i pewnie długo jeszcze nie będzie wolno, to weźmiemy ślub i będzie to nasz hołd dla Holandii, wspomnienie po bardzo dobrym czasie w Amsterdamie. No i akt politycznego sprzeciwu. Była to też doskonała okazja do urządzenia imprezy" – dodał.

Choć Kuba nie jest przesadnie przywiązany do "instytucji małżeństwa", panowie stwierdzili, że warto pójść do sądu i wywalczyć uznanie ślubu także w ojczystym kraju.

"Jak wróciliśmy do Polski, Kuba uznał, że naturalną konsekwencją naszego myślenia o ślubie jest pójście do sądu i walka o uznanie go w Polsce" – pisze Kuba Kowalski. – "No i toczy się ta walka już jakiś czas, będzie to według prawniczki trwało około siedmiu lat".

Syn aktora dołączył do wpisu symboliczne zdjęcie z małżonkiem sprzed siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

"Nie pisałem o tym na socjalach, w sumie nie wiem dlaczego, bo między innymi dla takich spraw prowadzę tutaj konto, a więc oto foto sprzed rozprawy" – podsumował swój wpis Kuba Kowalski.