Mariusz Szczygieł od lat otwarcie wspiera osoby ze środowiska LGBT+. Dziennikarz od 2022 r. ma już też za sobą publiczny coming out. W mediach społecznościowych zabrał teraz ws. zalegalizowania w Polsce związków partnerskich. Przy okazji podzielił się bardzo osobistym wyznaniem.

Mariusz Szczygieł: Obchodzilibyśmy w tym roku piętnastolecie

Wypowiedź na temat związków partnerskich dziennikarz zaczął od osobistego wyznania.

"Otaczają mnie geje, którzy żyją w stałych związkach. Moi przyjaciele i serdeczni koledzy: Tadeusz i Piotr – 25 lat razem, Paweł i Rafał – 21 lat; Robert i Cezary – 10; Jacek i Paweł – 5. Ja byłem w związku 10 lat, a w następnym sześć i pół, i gdyby nie śmierć mojego partnera, pewnie obchodzilibyśmy w tym roku piętnastolecie" – wyznał dziennikarz.

Szczygieł przyznał też, że "nie może pojąć, co by się złego stało, gdyby doprowadzić prawnie do możliwości legalizacji związków partnerskich, czy zawierania małżeństw przez pary jednopłciowe".

"Jakim zatwardziałym emocjonalnie człowiekiem trzeba być, żeby uważać, że cudze szczęście przeszkadza mi tak, że muszę go zakazać" - pisze reportażysta na swoim profilu na Instagramie.

Mariusz Szczygieł wspomniał słowa Szymona Hołowni

Dziennikarz odniósł się także do kontrowersji i obaw, jakie wobec związków partnerskich ma polska prawica. Szczygieł bezpardonowo napisał, co o nich myśli.

"Prawica w Polsce — ale na przykład prawica węgierska już niekoniecznie — często powtarza przy tej okazji o zagrożeniu dla rodziny. Argument to śmieszny i niestety, jak najgorzej świadczy o poziomie umysłowym powtarzającego" — stwierdził Mariusz Szczygieł.

Znawca i miłośnik czeskiej kultury zwrócił uwagę, że w Czechach ustawa o związkach partnerskich została wprowadzona w życie już 1 czerwca 2006 r. Przypomniał też słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który stwierdził, że "ustawa o związkach partnerskich już dawno powinna być uchwalona".

Dziennikarz dołączył też do wpisu zdjęcie czeskiego billboardu propagującego związki partnerskie z wymownym hasłem.

"A czeskie hasło, które chciałbym przenieść do Polski, brzmi: »Komuś pomoże, nikogo nie skrzywdzi. Ustawa o związkach partnerskich«" — podsumował Mariusz Szczygieł.