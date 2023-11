Adam Sak był uczestnikiem 7. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci programu połączyli Adam z 27-letnią Patrycją. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Teraz Adam podzielił się kolejną smutną wiadomością.

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trafił do szpitala

Smutne było już wesele, do którego doszło w programie. Widzów zdziwiło, że Adam na tak ważnej uroczystości miał zaledwie trójkę gości, w tym mamę i świadka. Po programie Adam Sak zaczął rozwijać swoją działalność w mediach społecznościowych, obecny jest m.in. na platformie udostępniającej strumieniowe transmisje gier komputerowych oraz rozgrywek sportu elektronicznego.

Na pewien czas Adam Sak zniknął jednak z sieci. Wrócił jesienią ze wspomnieniowymi zdjęciami z wakacji. Teraz zamieścił na InstaStory relację, z której wynika, że trafił do szpitala. Na zdjęciu, które Adam opublikował w mediach społecznościowych, widać że leży na łóżku, a w jego rękę wbity jest wenflon.

Reklama

"Będzie dobrze" – napisał jedynie, nie podając, z jakiego powodu trafił do szpitala.

Do zdjęcia dodał jedynie wiele mówiący utwór. To znany z serii filmów "Rocky" przebój "Eye of the Tiger". Jak wiadomo, Rocky Balboa, którego grał Sylvester Stallone, potrafił wyjść z najgorszych opresji i swoją niezłomną postawą pokonywać wszelkie przeciwności losu. Życzymy tego samego Adamowi!