W środowy poranek o sukcesie koleżanki poinformował w programie "Dzień dobry TVN" Mateusz Hładki. - To mój pierwszy singiel i spełnienie marzenia — mówi Dorota Gardias o premierze swojej piosenki "Przed siebie". Na tym nie koniec. Niebawem na rynku ukaże się kolejny utwór prezenterki pogody TVN.

Dorota Gardias wydała singiel "Przed siebie"

Dorota Gardias, była fotomodelka, a obecnie dziennikarka i prezenterka pogody kanałów Grupy TVN nie jest nowicjuszką na scenie muzycznej. Gardias ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku animatora i menedżera kultury, a wraz ze swoim ojcem śpiewała przez 10 lat w zespole Quantes.

Gardias wystąpiła też gościnnie w utworze "Karmelowy popcorn" rapera Kuzyna i w duecie z Olką, czyli Aleksandrą Borak w balladzie "Niekochane".

"Przed siebie" to solowy debiut Doroty Gardias. Pogodynka sama napisała do niego muzykę, za słowa odpowiada poeta Michał Matejczuk.

- Piosenka opowiada o tym, żeby iść w życiu do przodu i nie oglądać się za siebie. Jest przyjemna i mam nadzieję, że się spodoba. Chciałam po prostu nagrać coś swojego, mieć z tego satysfakcję i cieszyć się śpiewaniem – mówi Gardias w serwisie tvn24.pl.

Będzie płyta Doroty Gardias?

Przed koleżankami i kolegami, którzy w środę rano cieszyli się ze spełnienia marzeń koleżanki, Dorota Gardias wystąpiła po raz pierwszy na 15-leciu stacji TVN24. - Podczas imprezy Krzysztof Skórzynski spontanicznie zaproponował, żebym coś zaśpiewała. Miała być jedna piosenka, a śpiewałam pół nocy – wspomina ze śmiechem Dorota Gardias.

Trzy lata temu, tuż przed 40. urodzinami, celebrytka obiecała sobie, że będzie spełniać marzenia. - Na liście było właśnie napisanie i nagranie piosenki. Szybko pojawiła się propozycja z "Mask Singer", potem propozycje występów. Zmotywowało mnie to i zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu. Ułożyłam repertuar, na razie z moich ulubionych coverów. Jestem zaskoczona liczbą zapytań. Ta przygoda pięknie mi się rozkręca — opowiada Gardias w serwisie tvn24.pl.

Prezenterki można posłuchać m.in. na kameralnych koncertach z Acoustic Trio. W sylwestra Dorota Gardias zaśpiewa z Markiem Kaliszukiem na balu sylwestrowym w Krynicy-Zdroju, a na początku roku będzie miała premierę druga piosenka Gardias pt. "Czekany". Czy będzie z tego płyta?

- Jeśli uda mi się zebrać spójny materiał, to być może tak. Ale zobaczymy. Na razie muzyka to dla mnie przygoda. Chodzi o pasję i o to, żeby zrobić coś dla siebie. Nie zamierzam zmieniać zawodu - deklaruje Dorota Gardias.