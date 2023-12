Dopiero niedawno potwierdziło się, że TVP tradycyjnie zorganizuje "Sylwestra marzeń z Dwójką" w Zakopanem, a Polsat "Sylwestrową moc przebojów", podobnie jak w ostatnich latach, w Chorzowie. Kto na nich wystąpi?

Królowa zaśpiewa podczas "Sylwestra marzeń z Dwójką"?

Na tę wiadomość z drżeniem czekało zapewne wielu fanów. Tak, Maryla Rodowicz, królowa polskiej estrady wystąpi na koncercie TVP. Gwiazda zdradziła już nawet kilka szczegółów tego wyjątkowego, bo jedynego w roku wydarzenia.

- Moje stroje będą w czerwono-czarno-złotych kolorach. Ostatnie słowo należy do stylisty i jestem bardzo ciekawa, co wymyśli. Musi być efekt wow! [...] Ludzie chcą hitów i je dostaną, ale dwie piosenki będą zaskoczeniem" — powiedziała Rodowicz w rozmowie z Plejadą.

Pod Tatrami zaśpiewa także Edyta Górniak. Diva polskiej muzyki rozrywkowej podobnie jak w ubiegłym roku zaprosiła na scenę swojego śpiewającego i grającego syna, Allana Krupę.

Jedną z gwiazd "Sylwestra marzeń z Dwójką" będzie, jak podaje portal wirtualnemedia.pl, Justyna Steczkowska. Trenerka w "The Voice of Poland", kandydatka do konkursu Eurowizji w 2024 r., zawsze zapewnia fanom moc niezwykłych przeżyć muzycznych, a także spektakularne show.

Kogo zobaczymy podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu?

Polsat również ma swoją "królową". Doda potwierdziła w rozmowie z "Faktem", że została "zakontraktowana" na występ w ramach "Sylwestrowej mocy przebojów". "Królowa" Doda poinformowała na swoim profilu na Instagramie, że w Chorzowie wystąpi też w duecie z raperem Smolastym, kolejną gwiazdą imprezy Polsatu.

W Chorzowie wystąpią też Golec uOrkiestra, Cleo oraz Piotr Kupicha z zespołem Feel. Zagraniczną gwiazdą będzie Matteo Bocelli, syn słynnego włoskiego śpiewaka, tenora Andrei Bocellego.

Widzowie Polsatu zobaczą młode twarze. Na koncercie wystąpią laureaci programu tej stacji "Twoja twarz brzmi znajomo" - Mateusz Ziółko, Oskar Cyms oraz Kuba Szmajkowski.

Na scenie w Chorzowie wystąpi także idol młodzieży Dawid Kwiatkowski, Kayah, zespół Enej, Lady Pank, Majka Jeżowska i Marcin Miller Boys.