Na scenie pod Tatrami zaśpiewają m.in. Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. W Chorzowie wystąpią m.in. Doda i Dawid Kwiatkowski. Kto poprowadzi sylwestrowe show?

Krzan, Kammel i Brzozowski prowadzącymi "Sylwestra marzeń z Dwójką"

Skład artystów oraz gospodarczy "Sylwestra marzeń z Dwójką" przedstawiono na wtorkowej konferencji prasowej. Wiadomo, że w Zakopanem wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Blanka, Cleo, Sławomir i Kajra, Zenon Martyniuk, Piękni i Młodzi, Roxie Węgiel oraz Viki Gabor.Towarzyszyć im będą tancerze Agustina Egurroli.

Ostatni w tym roku koncert poprowadzą: Izabella Krzan, Tomasz Kammel i Rafał Brzozowski.

- Tegoroczny "Sylwester marzeń z Dwójką" będzie widowiskiem prezentującym różne gatunki muzyczne, ale wydarzenie połączy jedno — to, że przy tej muzyce każdy będzie się mógł świetnie bawić — zapewniał na konferencji Tomasz Kammel.

Relacja z "Sylwestra marzeń z Dwójką" rozpocznie się o godz. 19.50 na antenie TVP2. Sylwestrowy koncert pokażą także TVP Polonia i TVP1. Widowisko ma się zakończyć około 30 minut po północy.

Krzysztof Ibisz i Marcelina Zawadzka gospodarzami "Sylwestrowej Mocy Przebojów"

Polsat oficjalnie nie zaprezentował gospodarzy swojego widowiska, ale jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, tegoroczną "Sylwestrową Moc Przebojów" poprowadzą Marcelina Zawadzka i Krzysztof Ibisz oraz aktor Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska z Radia ZET.

- W ten wyjątkowy wieczór pokażemy raz jeszcze, że mamy najlepszą rękę do zapraszania topowych, kochanych przez Państwa artystów. Oni wszyscy są po prostu naszymi przyjaciółmi i ta energia emanuje ze sceny i przechodzi przez ekrany telewizorów do Państwa domów, gdziekolwiek jesteście. Wszyscy mamy świadomość wyjątkowości tego wydarzenia i jeżeli powierzycie nam te kilka godzin, to na pewno was nie zawiedziemy — przekonywał na łamach serwisu Wirtualnemedia.pl Krzysztof Ibisz.

Na scenie w Chorzowie wystąpią m.in. Doda, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Lady Pank, Smolasty, Feel, Majka Jeżowska, Marcin Miller i Boys, Urszula, Enej i Oskar Cyms. Gwiazdą zagraniczną będzie syn słynnego tenora, Matteo Bocelli.

Transmisja "Sylwestrowej Mocy Przebojów" rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie Polsatu.