Linda Evangelista, kanadyjska supermodelka, która karierę w branży mody zaczęła w 1984 r., uznawana jest za jedną z najbardziej zasłużonych i wpływowych modelek wszech czasów. W 1990 r. została uznana przez magazyn "People" za jedną z 50 najpiękniejszych ludzi na świecie.

Linda Evangelista nie jest zainteresowana romansami

Supermodelka pojawiła się na ponad 700 okładkach różnorodnych magazynów mody, stała się muzą fotografów, a krótka fryzura, z której słynęła modelka, została na jej cześć nazwana "The Linda". Linda Evangelista jest wręcz ikoną pop kultury, a na przełomie lat 80. i 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych kobiet w kulturze masowej.

Dziś 58-latka jest singielką i dobrze jej z tym. Linda Evangelista podkreśliła w obszernym wywiadzie, jakiego udzieliła ostatnio w "The Times", że romanse absolutnie jej nie interesują. "Nie chcę już z nikim spać. Nie chcę słyszeć, jak ktoś obok oddycha" – wyznała szczerze jedna z najpiękniejszych kobiet w modelingu.

Linda Evangelista ma też za sobą trudne przejścia, w tym nieudane małżeństwo z Géraldem Marie, byłym szefem europejskiego oddziału znanej agencji modelek Elite Model Management, którego jesienią 2020 r. kilkanaście kobiet oskarżyło go o przemoc seksualną. Géralda o gwałt oskarżyła nawet nieletnia. Linda Evangelista wspominała w filmie dokumentalnym "The Supermodels", że w czasie trwania ich związku, mąż znęcał się nad nią fizycznie. "Wiedział, że nie może tknąć mojej twarzy – w końcu to ona zarabiała pieniądze. Pozwolił mi odejść dopiero wtedy, gdy dostał wszystko. Ale odzyskałam wolność i to jest najważniejsze" – wyznała supermodelka.

Linda Evangelista nie była na randce prawie od dekady

W rozmowie z "The Times" Evangelista zdradziła też, że ostatni raz była na randce przed tragicznym w skutkach zabiegiem odchudzającym, który oszpecił jej ciało. W roku 2015 r. Linda Evangelista poddała się zabiegowi kriolipolizy, czyli usunięciu tkanki tłuszczowej poprzez wymrażanie jej.

W przypadku Lindy zabieg zakończył się jednak niepowodzeniem i zamiast zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej, spowodował po paru miesiącach komplikacje, m.in. niekontrolowany przyrost tej tkanki, co "trwale zdeformowało i oszpeciło" ciało modelki. Po tym wydarzeniu Linda Evangelista zaskarżyła firmę odpowiedzialną za zabieg, przestała się też pokazywać publicznie i udzielać wywiadów. Dopiero w 2022 r. zgodziła się na pierwszą od tego nieszczęśliwego wypadku rozmowę z dziennikarzami tygodnika "People".