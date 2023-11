TVN emituje obecnie 12. sezon programu "Top Model". Jedną ze zmian jest dzień emisji. Obecnie można go oglądać w soboty o godz. 20.

- Myślę, że po 12 latach mamy już spore spektrum umiejętności prowadzenia tego programu. Aczkolwiek zawsze jest to dla nas duże zaskoczenie. Jak zapytacie kogokolwiek to każdy juror odpowie, że jego ulubiona partia to castingi - mówi Dawid Woliński.

Jak ocenia siebie jako jurora? Czy jest tym, który najsurowiej ocenia kandydatów?

- Ja myślę, że w ramach pewnej konwencji lepiej nie gryźć się w język. Lepiej komuś powiedzieć prawdę na samym początku, niż kiedy zmarnuje na to pół swojego życia - stwierdził.