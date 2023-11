O wygraną rywalizowali: Dominik Szymański, Natalia Węgrzynowska, Sofia Konecka-Menescal i Wiktoria Darda. Jako pierwsza z finału odpadła Natalia, potem Wiktoria. Na ostatniej prostej w pokazie Gosi Baczyńskiej, która była gościem specjalnym odcinka, wzięli udział Dominik i Sofia.

Reklama

Półfinał "Top Model" w Kopenhadze

Reklama

W półfinale była ich szóstka. Uczestnicy "Top Model" w Kopenhadze rywalizowali podczas Fashion Week. Ich poczynania na wybiegu oraz to, jak pracowali podczas sesji zdjęciowych z fotografami, obserwowali bacznie jurorzy:Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Michał Piróg, Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński. To był test ich umiejętności, odporności psychicznej oraz gotowości do pracy w modelingu. Wystąpili razem ze światowej sławy modelkami i modelami oraz osobistościami z show-biznesu.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

O awans do finału 12. edycji walczyli: Wiktoria Darda, Sofia Konecka-Menescal, Dominik Szymański, Aleks Szynkariow, Natalia Węgrzynowska i Amelia Wnęk. Odpadła dwójka – Aleks Szynkariow oraz Amelia Wnęk.

Gwiazdy podczas finału "Top Model"

Podczas finału na żywo wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki. Swoje przeboje zaśpiewali Natalia Nykiel, Sorry Boys i Julia Rocka. Uczestnicy programu w trakcie pokazów mody zaprezentowali kolekcje znanych projektantów. Show budził ogromne emocje.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

W studiu pojawiły się gwiazdy. Wśród nich były m.in. uczestniczki poprzednich edycji "Top Model", m.in. Magdalena Stępień, Julia Sobczyńska z narzeczoną, Zuzanna Kołodziejczyk, Dominika Wysocka.

Jeśli nie modeling, to co?

Całą czwórka potwierdza, że modeling jest ich pasją. Czy mają plan B? Jeśli nie kariera w modelingu, to pewnie będzie to gastronomia. Mam trochę doświadczenia, bo od 16. roku życia pracuję. Ale raczej będę brnął w modeling cały czas – powiedział Dominik podczas sesji Q&A. Natalia i Wiktoria deklarowały, że chciałaby też zająć się aktorstwem. Z kolei Sofia powiedziała, że interesuje ją też muzyka, ale zdecydowanie można to połączyć z modelingiem.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Reklama

Kto zaczynał karierę w "Top Model"?

Podczas rywalizacji na planie programu kandydaci na modeli i modelki mierzyli się z różnorodnymi zadaniami. Brali udział w sesjach fotograficznych w różnych miejscach i sceneriach. Wielkim wyzwaniem była sesja, podczas której pozowali nago.

Swoją karierę w programie zaczynali m.in. Karolina Gilon, Jakob Kosel, Karolina Pisarek, Osi Ugonoh czy Klaudia El Dursi.