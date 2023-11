Goście już otrzymali SMS-owe zaproszenia od detektywa celebryty i jego żony Mai, oczywiście w imieniu Rutkowskiego Juniora - informuje Fakt.pl. Wystrzałowe niespodzianki przygotowano zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Krzysztof Rutkowski Junior będzie miał prawdziwy bal

Junior jest oczkiem w głowie Krzysztofa Rutkowskiego. Kiedy w tym roku szedł do trzeciej klasie szkoły podstawowej, były detektyw odwiózł syna – na jego życzenie – żółtym mercedesem, w towarzystwie wozu opancerzonego i obstawy. Teraz szykuje mu bajkową imprezę z okazji 10. urodzin.

— Spodziewamy się około 150 gości, w tym 50 dzieci — potwierdził w rozmowie z "Faktem" Krzysztof Rutkowski i dodał: — Junior nie może się już doczekać urodzin. Zna tę salę zabaw, w której odbędą się urodziny. Bardzo mu się podoba. Tu duży, fajny obiekt.

Jak podaje dziennik, ten obiekt to aż 700 metrów kwadratowych, a goście mają też do dyspozycji pięć escape room'ów oraz laser room.

— Junior kończy 10 lat, ma okrągłe urodziny i liczy się to, żeby dobrze bawił się on i jego goście, żeby mieli co wspominać — skwitował rozmowę Krzysztof Rutkowski.

Jak podaje Fakt.pl, organizacja takiej imprezki może kosztować detektywa celebrytę nawet ponad 100 tys. zł.

Krzysztofa Rutkowskiego Seniora na to stać

Rutkowskiego seniora nawet takie koszty nie powinny puścić z torbami. W maju 2023 r. w rozmowie z "Faktem" właściciel biura detektywistycznego sam przyznał, że finansowo dobrze zabezpieczył swoją rodzinę i zadbał o jej przyszłość.

- Ja w tej chwili nie musiałbym już w ogóle pracować i mógłbym dostatnio żyć. Pracuje dlatego, żeby mój syn miał wzór do naśladowania […] Stan mojego konta przekracza 7-cyfrową liczbę — powiedział w "Fakcie" Krzysztof Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski Senior przypomniał w rozmowie, że oprócz biura detektywistycznego, jest także właścicielem aut wartych prawie 9 mln zł, nieruchomości w Polsce i za granicą, w tym pałacu z parkiem i dużym majątkiem ziemskim.