O śmierci Macieja Damięckiego poinformowały za pośrednictwem mediów społecznościowych jego dzieci - Mateusz Damięcki oraz Matylda Damięcka. Syn zmarłego aktora zamieścił opublikował na swoim profilu na Facebooku czarno-białe zdjęcie ojca z krótkim podpisem: "Pa Tato".

Reklama

Wzruszająca zmiana u Mateusza Damięckiego

Choć rodzina nie podała szczegółów dotyczących przyczyny śmierci, wiadomo, że Maciej Damiecki zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Gdy Maciej był nastolatkiem, wykryto u niego złośliwy nowotwór tarczycy, w późniejszym wieku aktor walczył z rakiem prostaty. W kampanię profilaktyczną mającą na celu zwiększenie świadomości na temat jednego z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn zaangażowany jest także jego syn Mateusz. Po śmierci ojca opublikował w mediach społecznościowych ważny apel, w którym zachęcał do regularnych badań profilaktycznych.

"Bo pamiętajcie, nie ma stawki większej niż życie" - napisał, nawiązując do tytułu kultowego serialu, w którym gościnnie wystąpił jego tata.

Reklama

Teraz bezpośrednio i poruszająco przypomniał jeden z filmów, w którym wystąpił jego tata. Na swoim profilu na Instagramie Mateusz zamieścił czarno-biały kadr z filmu "Banda" z 1964 r., z młodym Maciejem Damięckim.

Dodatkowo Mateusz Damięcki zmienił swoje zdjęcie profilowe na zdjęcie ojca.

Ten gest prawdziwie poruszył internautów, którzy w komentarzach nie szczędzą kondolencji, słów wsparcia i emotek czarnych serc.

"Udało wam się stworzyć taką rodzinę, że nie sposób was nie kochać" — napisała Anna Mucha. "Wspaniała energia płynie z tego zdjęcia" — skomentowała Sokołowska. "O wielkości waszego taty świadczy to, ile obcych ludzi odczuwa waszą stratę i ogromny smutek, kondolencje dla całej rodziny; W pierwszej chwili myślałam, że to Pan, tylko na czarno białym zdjęciu. Jest Pan bardzo podobny do taty. Składam szczere kondolencje; Wychował Was na dobrych Ludzi. Zawsze będzie w Was; Tak bardzo mi przykro" – piszą internauci w komentarzach.