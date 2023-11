Justyna Żak była jedną z uczestniczek pierwszej reaktywowanej edycji programu "Big Brother". Po programie zyskała liczne grono fanów w mediach społecznościowych. Konto Justyny na TikToku obserwuje ponad 125 tys. osób, profil na Instagramie – 160 tys.

"Polska to planeta małpek"

Ostatnio tiktokerka postanowiła wybrać się na dość oryginalną randkę. Podczas godzinnego spaceru Justyna chciała wraz z partnerem sprawdzić, ile pustych butelek po alkoholu uda jej się sprzątnąć spod… Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Całą akcję nagrała, a filmikiem pochwaliła się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Na nagraniu widać wrzucane do pudła, a następnie do śmietnika, szklane butelki. Wśród nich najwięcej jest, co podkreśla też na filmiku Justyna, tzw. małpek, czyli butelek o pojemności 100 ml.

- Polska to istna planeta małpek – podsumowuje na nagraniu Justyna Żak.

Ile butelek zebrała influencerka?

Wśród alkoholowych śmieci nie brakuje też butelek po droższych trunkach, a nawet po perfumach. Jak wynika z nagrania, podczas godzinnego spaceru wokół jednego z centralnych punktów stolicy, tiktokerce udało się zebrać aż 72 butelki.

Efekty akcji wprawiły w osłupienie wielu internautów. Zwracają uwagę na ogromny problem alkoholowy, z jakim mamy do czynienia w Polsce, ale i na problem zaśmiecania planety. Gratulują Justynie pomysłu, którym zwróciła na to uwagę.

"To jest taki MEGA pomysł i akcja, ze influ powinny brać z Ciebie przykład!; To jest przerażające; Pałac Braku Kultury; Super pomysł. Po pierwsze sprzątanie. A po drugie uświadamianie o problemie alkoholowym. Dobra robota; Według statystyk w Polsce jednego dnia kupuje się 2,5 miliona małpek dziennie; Nie wiem co mnie bardziej przeraża — poziom śmiecenia, czy poziom alkoholizmu" – piszą internauci pod filmikiem z akcji.