Lanberry od dwóch edycji zasiada w fotelu trenera popularnego talent-show "The Voice of Poland". Piosenkarka pierwszą przygodę z programem przeżyła jednak dużo wcześniej. W 2013 r. pojawiła się w nim jako uczestniczka. Wówczas też spotkała się z niezwykle dziś ważną w jej życiu osobą.

Lanberry jest zakochana

Kilka miesięcy temu Lanberry zdradziła, że jest w "szczęśliwej, zdrowej relacji". "Mam ochotę śpiewać o relacji ze sobą, o relacji z moim ukochanym. […] Jestem w takim życiowym momencie, że chcę się dzielić dobrą energią, jasną myślą" — przyznała w rozmowie z portalem wp.pl.

Piosenkarka i jurorka show zdradziła wówczas jedynie, że jej partner także jest muzykiem, dzięki czemu lepiej się rozumieją i mogą nawzajem wspierać w swojej artystycznej działalności.

"To była totalnie przypadkowa historia. Co prawda, kojarzyliśmy się wcześniej, ale ten kontakt stał się znacznie bliższy dość nieoczekiwanie. Praktycznie od razu znaleźliśmy wspólny język. Do tego stopnia, że naprawdę czasami kończymy swoje zdania. To właśnie urok początkowego etapu związku. Związku, który się pięknie rozwija" — mówiła w wywiadzie.

Chłopak Lanberry był uczestnikiem "The Voice of Poland"

Teraz w mediach gruchnęła nieoczekiwana wiadomość. Jak dowiedział się portal Plejada.pl, wybranek piosenkarki był uczestnikiem show, na dodatek w tej samej edycji, w której na scenie stanęła Lanberry, dziś jurorka i trenerka tegoż programu.

Lanberry i jej aktualny partner, Ernest Staniaszek, spotkali się w 2013 r. w 3. edycji "The Voice of Poland". Co ciekawe, Lanberry nie poszło za dużo, za to Ernest z drużyny Marka Piekarczyka dotarł aż do finału. Ostatecznie w programie przegrał z Mateuszem Ziółko, za to 10 lat później zdobył serce Lanberry.

Jak podaje Plejada, 34-letni Ernest Staniaszek jest wokalistą, harmonijkarzem, gitarzystą, autorem tekstów i muzyki. Ma na swoim koncie współpracę z kilkoma zespołami Amnezja, jest samoukiem, choć komponuje, to nie zna nut, a uczył się śpiewać, słuchając swoich idoli.

Choć Lanberry i Ernest Staniaszek oficjalnie nie pokazują się razem, informator Plejady twierdzi, że Ernest towarzyszy Lanberry na nagraniach do "The Voice of Poland", a za kulisami nie szczędzą sobie czułości.