Lanberry jest nie tylko piosenkarką, ale też autorką tekstów. Jaki według niej jest przepis na przeboje?

- Gdybym wiedziała, jaka jest recepta, to codziennie chciałabym je pisać. Ważna jest energia w studiu, ważna jest energia, z którą artysta przychodzi - mówi Lanberry.

Jurorka "The Voice of Poland" przyznaje, że działalność song writerską traktowała jako coś "drugoplanowego". - Miałam przyjemność, zaszczyt współpracy z wielkimi artystami od Kayah, Dody, Wiki Gabor, Roksie Węgiel, czy Dawida Kwiatkowskiego. Ten "team work system" jest bardzo ważny, system naczyń powiązanych - tłumaczy piosenkarka.

Lanberry zaznacza, że do każdego podchodzi z takim samym szacunkiem. - Osoby, z którymi współpracuję mają różne w charakterze, ale podziwiam wszystkich, więc daję w 100 procentach siebie - mówi.

- Czasami artyści są bardziej świadomi, mają gotowy pomysł wokół którego się kręcimy. Zarówno w melodii, jak i w tekście. To kwestia indywidualna. Jak piszę dla siebie, to są moje opowieści życiowe, ale staram się by tekstów nie uzależniać zbytnio od moich przeżyć w życiu i na nowo je opowiedzieć - stwierdza.

Jakie są jej fascynacje muzyczne? - Jest ich sporo - mówi Lanberry. Zobaczcie nasze WIDEO.