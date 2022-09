W najnowszej edycji programu "The Voice of Poland" fotel jurora zajęła Lanberry. Maria Sadowska, która również oceniała uczestników powiedziała, co sądzi o swojej następczyni.

Maria Sadowska w 2013 roku została trenerką "The Voice of Poland". Brała udział w kolejnych czterech edycjach, a trzech uczestników jej grup wygrało show. Reklama Byli to Mateusz Ziółko, Juan Carlos Cano i Krzysztof Iwaneczko. Jak ocenia Lanberry w roli jurorki? Trzeba mieć pomysł na siebie i myślę, że Lanberry na pewno w tym doskonale pomoże - stwierdziła.