Monika Jankowska to trzecia żona Roberta Janowskiego. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie 14 września 2013 roku.

Ceremonia odbyła się w kościele w Kazimierzu Dolnym a wesele w Janowcu. Choć w mediach społecznościowych obydwoje bardzo często publikują wspólne zdjęcia, media co jakiś czas rozpisują się o tym, że para przechodzi kryzys. Janowski postanowił zdementować te plotki w kolejnym wpisie, jaki zamieścił w sieci.

Reklama

Robert Janowski o kryzysie w swoim małżeństwie. Co napisał na Instagramie?

"Chodź sobie narobimy zdjęć na zapas, bo znów mi napiszą, że mamy kryzys, kiedy nic nie publikujesz" wymyśliła Monika - napisał.

"No to sobie napstrykaliśmy, ale żadne z nas nie pomyślało, aby się przebrać do kolejnych ujęć i trochę poudawać, że to foty z różnych dni. Nie nadajemy się do kłamstwa ani w Social Mediach, ani w życiu. To podobno dobra cecha, chociaż coraz mniej popularna. My się tego trzymamy. Człowiek jest o wiele spokojniejszy, kiedy nie musi pamiętać, która wersja i komu jest sprzedawana. Pogubić się można" - czytamy we wpisie Janowskiego.

Reklama

Robert Janowski o związku z Moniką: Nudnawa z nas para, taka niemedialna

Robert Janowski na koniec dodał, że on i Monika to "nudnawa para, taka niemedialna".

Reklama

A zainteresowanym odpowiadamy, że kryzysu brak i się, póki co, na żaden nie zanosi. Nudnawa z nas para, taka niemedialna. Ale dobrze nam razem i z tym spokojem w sercu serdecznie Państwa pozdrawiamy - podsumował.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

W rozmowie z dziennik.pl Robert Janowski wyznał, że "jest przekonany o tym, że Monika to ta jedyna i na zawsze".

Patrzę po sobie, że im dłużej jestem z Moniką w związku, tym bardziej ją kocham, inaczej, dojrzalej. Nigdy bym nie powiedział wcześniej, że to pójdzie w tę stronę. Nie jest to mój pierwszy związek. Im dłużej byłem w poprzednich, tym było gorzej. Chciałbym, aby to trwało jak najdłużej - powiedział.