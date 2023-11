Obecny dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak i młodsza od niego o 25 lat aktorka Anna Cieślak stanęli na ślubnym kobiercu 21 sierpnia 2021 r. Na huczną imprezę w Krakowie przybyły największe gwiazdy telewizji. Sami małżonkowie rzadko jednak pokazują się publicznie. Jeszcze trudniej natrafić na ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Anna Cieślak udostępniła wymowne zdjęcie Edwarda Miszczaka

Twórca potęgi TVN i aktorka znana m.in. z roli Małgosi w filmie "Dlaczego nie!" Ryszarda Zatorskiego poznali się na festiwalu filmowym. Podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia. W 2021 r. oficjalnie związali się węzłem małżeńskim, tworząc jedną z najgłośniejszych par w polskim show-biznesie.

Oni sami wolą jednak tego rozgłosu unikać i jak mogą, chronią swoją prywatność. Ostatnio Anna Cieślak zrobiła jednak wyjątek. Nie tylko opublikowała na swoim profilu na Instagramie prywatne zdjęcia z mężem Edwardem Miszczakiem, ale i złożyła przy tym istotną deklarację.

Na jednym zdjęciu widzimy aktorkę, na drugim Edwarda Miszczaka. Oboje pozują do zdjęć w identycznych czarnych z białym nadrukiem: "I am a feminist" (ang. jestem feministką / feministą).

"Yes, we are. Feminist" (ang. Tak, jesteśmy feministką, feministą) – podpisała zdjęcia Anna Cieślak.

Internauci w komentarzach wyrażają swoje poparcie dla ich postawy, nie szczędząc przy tym emotek ognia i czerwonych serduszek.

"Brawo Wy" – napisała aktorka Małgorzata Socha.

"To jest to" – skomentowała Joanna Przetakiewicz, projektantka mody i przedsiębiorczyni.