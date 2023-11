Agata Buzek, aktorka znana m.in. z filmu "Rewers", zwróciła się do swoich fanów na Instagramie z prośbą o pomoc. Buzek szuka domu dla bardzo chorego psiaka, którego aktorka przywiozła z Albanii.

Agata Buzek szuka domu

Jakiś czas temu, podczas pracy na planie filmowym w Albanii aktorka uratowała dwa psy, Józka i Rocky'ego, które wymagały natychmiastowej opieki weterynarza. Jeden do dziś ma poważne problemy z kręgosłupem.

- W trakcie tego kręcenia znalazłam Józka. Znalazłam go po prostu na lagunie, w lesie w stanie bardzo kiepskim, także on by nawet nie przeżył transportu do Polski – wspominała Agata Buzek w "Dzień Dobry TVN".

Aktorce udało się znaleźć klinikę w Albanii, która psa przyjęła i wyleczyła.

- W międzyczasie okazało się, że jest Rocky, czyli szczeniak z pseudo hodowli, owczarek belgijski, który miał tak straszną parwowirozę, że po prostu rozsypał mu się w jednym miejscu kręgosłup od wapnienia — mówiła -mówiła aktorka.

Teraz Agata Buzek szuka domu dla Rocky'ego. Postanowiła zwrócić się z prośbą o pomoc do swoich fanów.

Agata Buzek zbiera na leczenie kolejnego psa

Aktorka szuka kogoś, kto pokocha szczeniaka i przygarnia pod swój dach. 7-miesięczny Rocky wymaga też specjalistycznego leczenia, na które niestety brak środków.

- Pamiętacie Rocky'ego, którego przywiozłam z Albanii, który bardzo potrzebuje domu? Jest wspaniałym owczarkiem belgijskim, który bardzo szybko wszystkiego się uczy, bardzo kocha być przy człowieku i bardzo potrzebuje kochającego domu. Jak najszybciej — opowiada -opowiada Agata Buzek na Instagramie.

Inicjatywa Agaty Buzek spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony jej fanów.

"Jest Pani wspaniała; Pani Agata jest wspaniałą aktorką o pięknym sercu; Kolejna cudna Kobieta ratująca porzucane, niewinne pieski; Niesamowita chwytająca za serce historia. Bije od Pani niesamowite ciepło. Jest Pani wspaniałym człowiekiem; Piękny! Oby szybko znalazł wymarzony dom! Jaki on cudowny. Życzymy pięknego domu — TERAZ!" – piszą internauci w komentarzach.

Aktorka założyła również na pomagam.pl zbiórkę na leczenie Rocky'ego. Jak dotąd udało się zebrać ponad 12 tys. zł na ten cel.