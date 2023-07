Joanna i Maciej Dowborowie to jedna z najbardziej aktywnych na Instagramie znanych par. Profil aktorki obserwuje 3 razy więcej osób niż konto jej męża, ale większość treści, które udostępnia, współtworzy z Maćkiem. Internauci uwielbiają ich posty, InstaStories i rolki - dowodem na to może być ogromna liczba polubień i przychylnych komentarzy, które pojawiają się pod wpisami. Obserwujący parę doceniają humor obojga państwa Dowborów, ich dystans do rzeczywistości i umiejętność pokazywania prawdziwych odcieni życia.

Teraz użytkownikom Sieci wyjątkowo spodobało się nagranie Asi, na którym aktorka pokazuje, jak niechętnie reaguje jedna z córek pary na usilne starania ojca o to, by uczyła się gry w tenisa. Maciek przekonuje ją, by kolejny raz spróbowała odbyć piłkę, a ona odmawia, płacze i wreszcie ucieka do mamy.

W opisie do nagrania Joanna Koroniewska ironicznie stwierdza "Ciekawe jak @maciej_dowbor ma przekonać córkę do swojej pasji?! Swoją drogą zastanawiam się na jak długo starczy mu zacięcia, bo charakterki nasze dziewczyny mają po mamusi, w kasze nie dają sobie dmuchać, więc sami wiecie… No bo na siłę to chyba nie ma szans?!

W nagraniu pojawiła się też informacja, że inspiracją dla Maćka do tego, by zrobić z córki tenisistkę, była ostatnia wygrana Igi Świątek i je imponujące zarobki. "Kiedy twój facet postanawia zrobić interes życia…", napisała aktorka.

Internauci pokochali - dosłownie - ten post i w komentarzach dzielili się swoimi najróżniejszymi przemyśleniami na temat "nauczania na siłę".

Czy Waszym zdaniem to właściwy sposób działania?