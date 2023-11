Joanna Koroniewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ma to swoje konsekwencje, często niezbyt przyjemne. Aktorce nie zawsze udaje się ignorować tego typu "komplementy". Tym razem też odpowiedziała.

Anonimowy internauta napisał pod postem Koroniewskiej: Pani to taki typ jak Zborowska i Żebrowska. Totalne zaniedbanie i non stop głupie miny. Kiedy nowa rola?

Koroniewska odpowiada złośliwemu internaucie

Reklama

Aktorka udostępniła ten wpis na InstaStories i dodała swój komentarz: W lutym zapraszam do kina na moją premierę. A co do wymienionych zacnych koleżanek – naprawdę, przysięgam, my się myjemy i to często.

Reklama

Potem zwróciła się do koleżanek aktorek; Drogie koleżanki! Przepraszam, że ja tak w imieniu pań, ale jakoś nie mogłam się opanować.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Joanna Koroniewska jest znana z seriali "M jak miłość" oraz "Daleko od noszy". Wystąpiła w programie rozrywkowym "Taniec z gwiazdami", a oprócz tego pojawiła się w "Szymon Majewski Show". Prywatnie jest mamą dwóch córeczek i aktywną influencerką. Jest związana z Maciejem Dowborem.