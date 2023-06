Podczas jednej z ostatnich imprez, na których się pojawiła, Julia Wieniawa została zapytana o to, jak lubi celebrować wyjątkowe dla siebie chwile - konkretnie swoje urodziny. Aktorka przyznała, że do tej pory imprezy z tej okazji miały raczej kameralny charakter. Jednak w tym roku gwiazda kończy 25 lat i dlatego chciałaby, żeby w związku z tą okrągłą rocznicą narodzin wydarzyło się coś, jak to ujęła, "iconic and legendary".

Reklama

W jej głowie pojawił się już pewien plan na organizację tego wydarzenia. Julia Wieniawa myśli o tym, aby z okazji swoich 25 urodzin wydać przyjęcie dla wszystkich swoich znajomych w… pałacu. Marzy jej się, aby na imprezie obowiązywał też wyjątkowy dress code - wspomniała, że motywem przewodnim stylizacji oczekiwanych od gości mógłby być np. barok.

Zapytana o to, czy w grę wchodzi to, aby przyjęcie odbyło się za granicą, Julia Wieniawa powiedziała stanowcze NIE. Zależy jej na tym, aby zaprosić wszystkich znajomych, a w takim wypadku logistyka byłaby mocno utrudniona.

Reklama

Julia Wieniawa powiedziała też w rozmowie z dziennikarką jastrzapost.pl, jakie prezenty sprawiają jej najwięcej radości.

- Lubię prezenty personalizowane. Takie, które są na lata i takie, do których mogę wrócić, jak będę starsza i pomyślę sobie, ale to było słodkie, ale to było miłe. Jestem bardzo sentymentalna, jeśli chodzi o prezenty i sama lubię dawać prezenty, które na długo zostaną w pamięci - wyznała.

Uważacie, że impreza z okazji 25 urodzin to wydarzenie godne wynajęcia pałacu…?