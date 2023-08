Julia Wieniawa, superpopularna gwiazda tzw. młodego pokolenia, była jedną z prowadzących wczorajszy koncert na Top of the Top Sopot Festival 2023. Na scenie wystąpiła w dwóch kreacjach. Buty, który wybrała do jednej z niech, wyjątkowo nie spodobały się internautom.

Porównując kreację Jullii Wieniawy ze stylizacjami pozostałych współprowadzących poniedziałkowy koncert, nietrudno zauważyć, że wyróżniała się ona kolorem. To jednak nie sukienka aktorki i piosenkarki stała się przedmiotem negatywnych ocen wyrażanych przez internautów, a jej buty… Reklama Pod postem na Instagramowym profilu TVN, w którym pokazano stylizację Julii, dosłownie zaroiło się od uwag dotyczących tego, co gwiazda założyła na stopy. Internauci uznali m.in., że ten rodzaj obuwia nie pasował do sukienki, zniekształcał sylwetkę i wyglądał bazarowo. Zgadzacie się z nimi? Reklama Marta Jarosz