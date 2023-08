Julia Wieniawa będzie nową jurorką w show TVN "Mam talent". Z programem pożegnali się Jan Kliment i Małgorzata Foremniak. Jurorką nadal pozostanie Agnieszka Chylińska a jeden z foteli zajmie też Marcin Prokop, który dotychczas był prowadzącym show.

Sukces swojej "niedoszłej synowej" skomentowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Niedawno w rozmowie z "Faktem" Wieniawa przyznała, że choć związek z Antkiem Królikowskim to już przeszłość, ma bardzo dobry kontakt z jego mamą.

Słuchajcie, ja Małgosię bardzo lubię. Kontakt rzadki, ale bardzo miły mamy - powiedziała Julia.

Nie dziwi, więc to, że Ostrowska-Królikowska dała znać, co sądzi o angażu Julii. Pod postem programu, w którym poinformowano, że Julia dołączyła do jury zostawiła swój komentarz.

Brawo - napisała i dodała od siebie emoji serduszek.

Julia zauważyła gest sympatii ze strony Małgosi i zostawiła przy jej krótkich gratulacjach serduszko.