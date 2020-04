Po nieudanych małżeństwach z Magdą Femme, Martą Wiśniewską, Anną Świątczak i Dominiką Tajner, Michał Wiśniewski nie zraził się do małżeństwa. Niedługo po rozstaniu z czwartą żoną w jego życiu pojawiła się nowa kobieta, która już została jego piątą żoną.

Fakt, iż Michał zdążył już poślubić nową ukochaną wyszedł na jaw przypadkiem, kiedy muzyk udzielał wywiadu "Wirtualnej Polsce":

Wspólnie z żoną mamy ósemkę, no i to jest co robić tak naprawdę – powiedział

W przeciwieństwie do poprzednich ślubów, tym razem muzyk postanowił zatrzymać ceremonię w tajemnicy przed mediami. O tym, jak wyglądał ten dzień, pisze serwis plotek.pl:

Z uwagi na okoliczności ceremonia miała skromny i symboliczny charakter, młodej parze towarzyszyła tylko najbliższa rodzina. Dopisała za to pogoda i Michał i Paulina powiedzieli sobie „tak” w ogrodzie, więc było romantycznie — mówi informator portalu.

Nowożeńcom gratulujemy i życzymy szczęścia.