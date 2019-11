Choć Karol Strasburger debiutuje jako ojciec, jego ukochana zapewnia, że jest do tej roli świetnie przygotowany. W czasie, gdy jego żona rodziła, on miał intensywne nagrania do "Familiady", dlatego nie mógł być przy Małgorzacie przez cały czas:

Po wielu godzinach zdjęć do odcinków specjalnych jest wyjątkowo zmęczony, ale nie daje po sobie tego odczuć i robi, co może, by dzielnie przejąć opiekę nad córeczką, gdy mnie brakuje już sił i choćby chwili na sen - mówi "Super Expressowi" świeżo upieczona mama

Żona Karola Strasburgera dodaje, że prezenter jest świetnie przygotowany do swojej nowej roli:

Byłam pewna, że jeśli kiedyś przydarzy mi się najpiękniejsza z przygód, jaką jest rodzicielstwo, Karol będzie najcudowniejszym, oddanym, mądrym, zaangażowanym i świetnie przygotowanym do najważniejszej roli życia, bycia tatą... bo takim też jest mężem i przyjacielem - stwierdziła