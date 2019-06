Wczoraj na swoim profilu na Instagramie Basia Kurdej-Szatan pokazała zdjęcie z nietypową rurką z kremem, której wafelek był w kolorach tęczy. W opisie aktorka nie zostawiła wątpliwości co do tego, że tęczowe barwy mają symbolizować tolerancję:

I dopiero dzisiaj taką znalazłam ... 😜

#miłegowieczoru #rureczka #rainbow #tolerance #happy #happytime #paradarownosci #lovemylife

To zadziałało jak płachta na byka na konserwatywnych fanów gwiazdy. Jedna z obserwujących Basię osób napisała:

Pani Basiu czy Boga się Pani nie boi?Cóż to za moda promować choroby psychiczne i twierdzić ze to jest norma?

Kurdej-Szatan odparła:

homoseksualizm to nie choroba psychiczna. I nie, Boga się nie boję. Z tego co mi wiadomo - Bóg jest miłością ! A Pani jeśli ma w sercu nienawiść, to w sercu Boga nie ma.

Fani nie dali się jednak przekonać:

co Ty kobieto mówisz? Sodoma i Gomora wiadomo co przedstawiają w Biblii? Czy nie bardzo sie Pani orientuje? A taka fajna kobieta się z Pani wydawała... Nie ma to jak dobrze zarobić prawda??? ;)

Cóż za świetna moda.... Promowanie czegoś nienormalnego jest teraz takie na czasie! Zastanów sie co promujesz i do czego to dąży... Osoba która jest publiczna...