Oficjalną wersją powodów rozstania Kurdej-Szatan w muzycznymi programami jest fakt, iż w ostatnim czasie było jej na ekranie za dużo. Jednak jak dowiedział się magazyn "Party", prawdziwą przyczyną jest jej zaangażowanie w tematy społeczne i polityczne:

Brała udział w protestach w obronie sądów, wsparła Rafała Trzaskowskiego w kampanii o fotel prezydenta Warszawy. Ostatnio wystąpiła na koncercie papieskim, a kilka dni później poparła na Instagramie paradę równości - twierdzi informator "Party"

Szefowie TVP, którzy jak powszechnie wiadomo bardzo dbają o jednomyślność w swoich szeregach, postanowili ukarać aktorkę odsuwając ją od prowadzenia programów "The Voice of Poland" i "The Voice Kids"