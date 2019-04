Dla katolików Wielkanoc to najważniejsze święto w roku. Maciej Musiał postanowił celebrować je w gronie innych wiernych, podczas religijnego pochodu. Aktor będzie pełnił podczas Drogi Krzyżowej ważną funkcję, bowiem przemówi do innych wiernych i podzieli się własnymi przemyśleniami na temat życiowej drogo młodych ludzi:

Tegoroczne rozważania pt. "Krzyk ciszy" towarzyszące poszczególnym stacjom Drogi Krzyżowej, przygotował aktor młodego pokolenia Maciej Musiał i to on będzie je czytał w trakcie nabożeństwa. 24-letni student, którego kariera w świecie show-biznesu dynamicznie się rozwija, podzieli się refleksjami na temat drogi młodego człowieka przez życie, z powstawaniem z upadków, pytaniami o autorytety, o relacje międzyludzkie. Będzie to swoiste przesłanie do młodych ludzi wypowiedziane przez ich rówieśnika - podaje Katolicka Agencja Informacyjna

Maciej Musiał już jakiś czas temu w wywiadzie dla magazynu "Viva!" wyznał, czym dla niego jest katolicyzm:

To stereotyp, że katolik musi być grzeczny, cały czas siedzieć w kościele i nie może się napić piwa w piątek wieczorem. Dla mnie wiara nie jest ilością odmówionych zdrowasiek, ale radością, którą masz w sobie i dajesz innym. Jest dla mnie też kontrą w świecie, w którym funkcjonuję na co dzień, miejscem, które zmusza do autorefleksji. I to się nie zmienia. Dziwnie mi się o tym mówi, bo nie jestem osobą świętą. Absolutnie. Jestem normalnym młodym człowiekiem