O tym, co na jej temat ma do powiedzenia Joanna Sarapata, Rosati poinformowała sama na swoim Instagarmie. Zamieszczając screeny wiadomości, jakie malarka wysyłała do innych osób, Weronika wdała się z nią w dyskusję.

Nie możemy pisać na forum co wiemy o Weronice. Wszystko jest przez nią zaplanowane. Calą ciążę była z Robertem. Płacił za pobyt w LA i jej poród. Są na to rachunki, które ma już sąd.

(...) To cudowny człowiek i lekarz. Ona chce kasy i oczyszczenia się po Weinsteinie i Żuławskim. (...) To jest potwór z tym co robi. Zniszczy każdego faceta dla kasy lub sławy. To zrobiła z Żuławskim i Adamczykiem. Pisze, że jest samotna, a żyje w związku od kilku miesięcy - pisze w swoich wiadomościach artystka

Rosati opublikowała te smsy za zgodą osób, które je otrzymały. Na zarzuty Joanny Sarapaty odpowiedziała zaś w obszernym poście, zdradzając kolejne brutalne szczegóły dotyczące swojego związku:

p. Joanno:

-tak wywiad z M.Środa tak jak powiedziała był planowany od pół roku bo tyle trwało bym zebrała w sobie siły by podzielić trauma.

-w ciąży byłam w związku z R. tak, ale to był koszmar i jego więcej nie było niż był. Przez to ze zgotował mi piekło wyjechałam wbrew jemu rodzic do USA.

-za pobyt i poród w LA Robert Śmigielski nie zapłacił ani grosza- wszystko opłacili moi rodzice i przede wszystkim ubezpieczenie.Był moim rodzicom dłużny kilkadziesiąt tysięcy zł za rzeczy dla dziecka i za swoje koszty i oddał jej dopiero półtora roku po czasie. Mam oczywiście rachunki. Pragnę tez raz na zawsze wyjaśnić: Robert nie kupił NICZEGO mojej córce- ani na urodziny ani na gwiazdkę ani sprzętów. Wszystko kupuje ja i moja rodzina. Ostatnie pare maili z prośba o kupno wózka zostały przez niego zignorowane ( może o te wzrastające wymagania finansowe mu chodziło w oświadczeniu??)

-w sądzie jest sprawa o znęcanie się psychiczne i fizyczne nade mną oraz o alimenty złożone przeze mnie.

-mówiłam w wywiadach ze ja odeszłam od niego gdy dziecko było małe. Kiedy? Po tym jak uderzył mnie na planie z którego potem został wyrzucony.

-ja chce kasy? Chce alimentów - najwyższych - takich jakie mojemu dziecku się należą prawnie- takie żeby Eli nie pogorszył się status życia i stosowne do horendalnie wysokich zarobków ojca- takie jest prawo. To nie są pieniądze dla mnie.

Rosati odniosła się także do zarzutu, jakoby jej działanie było pokierowane chęcią uzyskania rozgłosu:

Dalej.. jestem w szoku ze pani była w stanie coś takiego napisać... twierdzi pani ze spałam ze wszystkimi w LA dla ról. To pani uważa ze Polki za granica robią tylko karierę przez łóżko? Czyli pani przespała się z całym Paryżem lub Nowym Jorkiem by moc mieć tam wystawy?

-Sławy mi nie brakuje nie zauważyła pani? a kasę to ja sobie godnie zarobię.

-tak - blokuje wasze zakłamane chamskie komentarze bo nie życzę sobie mowy nienawiści na moim instagramie gdzie kobiety dziela się swoimi historiami i otwierają swoje serca.

-lekarz( bo doktoratu nie ma)-nie podaje mnie do sądu bo WSZYSTKO co mówię jest prawda i mam na to dowody i świadków. A dziecko go nigdy nie obchodziło inaczej nie podniósł by ręki na jej mamę.

Kochani : czy kobieta która ma odwagę powiedzieć ze jest ofiara przemocy jest skończona? #metoo