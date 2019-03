O swoich problemach zdrowotnych Edyta Górniak nie opowiada zbyt szczegółowo, jednak od dłuższego czasu mówi w wywiadach, że był to dla niej bardzo trudny czas. W rozmowie z Magdą Mołek w programie "W roli głównej", piosenkarka wyznała, że czuła się na tyle źle, że zaczęły nachodzić ją myśli o śmierci:

Myślę o śmierci. Pierwsze myśli zaczęły się, gdy straciłam trochę zdrowia. Bardzo długo chorowałam i ten ból fizyczny dał mi w kość. Dzielnie znoszę turbulencje emocjonalne, ale ból fizyczny jest dla mnie trudny. Przez wiele tygodni nie ustępował. Nie działały leki przeciwbólowe, kroplówki, nic.

Kiedy okazało się, że problemy są naprawdę poważne, Edyta przeprowadziła z synem trudną rozmowę:

Usiadłam wtedy z Allanem i powiedziałam mu, ile mamy pieniędzy i gdzie one są. Jak ma postępować, żeby je zdobyć. On wie, że to wszystko jest też w testamencie i wie, że to jego.

Miniony rok był dla Edyty Górniak trudny nie tylko z powodu problemów ze zdrowiem. Diva straciła także długo wyczekiwaną ciążę i rozstała się z partnerem.