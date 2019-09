W rozmowie z "Faktem" Edyta wyznała, że bardzo wyraźnie sygnalizuje synowi, że może z nią rozmawiać o wszystkim, nawet o seksie. Piosenkarka nie chce jednak narzucać Allanowi swojego wsparcia w tym temacie. Jako mama martwi się tylko o to, że ktoś będzie chciał wykorzystać wrażliwość jej syna, dlatego przestrzega go, by był ostrożny i rozważny.

Edyta dodała, że Allan przeżywa już pierwsze fascynacje miłosne, bowiem pisze o tym piosenki:

Coś się dzieje w jego życiu w tej chwili. On wie, że może mi mówić o wszystkim. Tak jak mi powiedział o pierwszych pocałunkach, o pierwszym wspólnym tańcu jeszcze parę lat temu. Nie czekam na to, bo pozwalam mu jakby być takim niezależnym życiem, które odkrywa tę swoją dojrzałość i początkującą męskość tak jak potrafi, natomiast staram się dawać mu taką przestrzeń w poczuciu, że może rozmawiać z mamą o tym - wyznała Edyta Górniak w rozmowie z tabloidem.

Czy 15-letni Allan będzie zadowolony z faktu, że jego mama opowiada publicznie o jego "początkującej męskości"?