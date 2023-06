Ich nazwisko to bardzo dobrze rozpoznawalna marka w dziedzinie motoryzacji. Bracia Collins a dokładnie Rafał i Grzegorz założyli w 2009 roku firmę motoryzacyjną "Prestige Wrap and Customs", która zajmowała się tuningiem wizualnym samochodów a potem śmigłowców oraz łodzi.

Po powrocie do Polski zdecydowali się założyć fundację, która pomaga ludziom w potrzebie. Bracia Collins nigdy nie ukrywali, że pochodzą z ubogiej rodziny i nie mieli łatwego startu. Ich droga do sukcesu została opisana w książce "nieOdjazdowe życie braci Collins".

- Chcemy inspirować pokazując swoją drogę, otwierając się bardzo mocno. Pokazać, że się da. Często słyszę od ludzi: "Czytałem twoją książkę i sobie poukładałem w życiu" - mówi Rafał.

- Pomaganiem zajmujemy się od bardzo dawna, zanim zdążyliśmy podpatrzeć, że tak się robi, bo wiele osób nam pomogło - dodaje Grzegorz.

Co motywuje braci Collins?

Pytani o to, jakie wydarzenia z przeszłości utknęły im najbardziej w pamięci i prowadzą ich przez życie, odpowiadają zupełnie inaczej.

- Mnie osobiście nic z przeszłości nie interesuje, ale to, co będzie jutro, pojutrze, czy dzisiaj. Uważam, że można brać dobry przykład, kiedy ktoś robi coś fajnego, mądrego. Ja z tego właśnie czerpię motywację - stwierdza Grzegorz.

Z kolei Rafał przyznaje, że w przeszłości "dostał wiele sygnałów, jak się nie zachowywać".

- Kim nie chcę być w stosunku do swoich dzieci, drugiego człowieka - mówi.

Rafał Collins o dzieciach: Na większy prezent muszą sobie zapracować

Przyznaje, że jego dzieci nie dostają prezentów bez okazji. - Bardzo wiele im tłumaczę. Nie chcę, by czuły, że coś im się należy, by były roszczeniowe. Na większy prezent muszą sobie zapracować. Nie są to jakieś ciężkie prace, ale staram się je wychowywać tak, by wiedziały, że nic w życiu nie przychodzi łatwo - wyjaśnia Rafał.

- Z racji tego, że sami mieliśmy bardzo dużo szczęścia, mimo naszej nieciekawej sytuacji w dzieciństwie, to naszym psim obowiązkiem jest się dzielić dalej - stwierdza Grzegorz.

