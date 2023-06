Ania Karwan w rozmowie z dziennik.pl przyznała, że płytą, której ostatnio słucha najczęściej jest…jej nowy album "Swobodnie".

- Wyjdę na nieskromną osobę, ale w samochodzie słucham swojej płyty. Sprawdzam ten album na różnych poziomach i bardzo lubię słuchać tych piosenek - przyznaje.

- Bardzo lubię słuchać siebie, robić to zwłaszcza, jak mijają kolejne miesiące. Wracam do tych moich nagrań z ogromną przyjemnością - mówi Ania.

Ania przyznaje, że zdarza jej się zaliczać wpadki na scenie.

- Albo zapominam słów, albo kicham. To jest moim słuchaczom znana sytuacja, gdy kicham pomiędzy frazami jak gramy poważną balladę. To kichnięcie rozluźnia atmosferę. Nie staram się ukrywać swoich wpadek. Taka, jaka jestem, taka jestem na scenie. Jak zdarzy mi się wpadka, to potrafię o niej głośno powiedzieć - mówi Karwan.

Jakiego artystę ceni i jakie marzenie muzyczne udało jej się ostatnio spełnić? Zobaczcie nasze WIDEO.