Anna Karwan jest mamą 10-letniej Oliwii. Dziewczynka podobnie, jak mama jest uzdolniona muzycznie. Nie tylko śpiewa, ale też pisze już własne piosenki. Jaką piosenkarka stara się być matką?

Nie mnie oceniać jaką jestem mamą, na pewno jestem mamą kwoką, wysiadującą, która lubi ciepło domowe. Raczej jestem z tych otulających, niż tych, które robią coś tam szybciej dla siebie - mówi w rozmowie z dziennik.pl.

Ania Karwan o swojej córce: Między nami jest fantastyczna więź

Karwan przyznaje, że nie zamierza jednak trzymać córki pod kloszem.

Życie nie będzie jej głaskało, więc trzymanie dziecka pod kloszem w takich a nie innych czasach, musi szybko nauczyć się, co jest dobre a co złe, dlatego też my w domu dużo rozmawiamy. Między nami jest fanastyczna więź. Mamy też szkołę, w której nie brakuje rozmów o emocjach, granicach, asertywności. Także myślę, że moja córka absolutnie tego klosza nie ma, ale mnie samej będzie trudno to ocenić, dopiero jak dorośnie, to mi opowie, czy się sprawdziłam jako mama - tłumaczy.

A jaka poza tym, że uzdolnioną, jest Oliwia?

Moja córka jest niezwykle kreatywną, inteligentną osobą, do tego wszystkiego ma swoją przyjaźń Chodzi o to żeby była sobą i miała swój świat - mówi Ania.